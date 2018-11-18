2018-11-18T13:55:17+03:00
Происшествия

Служебный пес по кличке Аякс помог иркутским полицейским обнаружить крупную партию наркотиков

Собака унюхала 15 свертков с порошкообразным веществом
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Кинолог Алина Фокина и служебная собака по кличке Аякс. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Кинолог Алина Фокина и служебная собака по кличке Аякс. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Иркутские сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 32-летнюю «гастролершу» из Якутии по подозрению в незаконном сбыте запрещенных веществ. При обыске в ее жилище работали старший инструктор кинологической группы отдела охраны СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области Алина Фокина и служебная собака по кличке Аякс.

Именно пес и унюхал в квартире наркоторговки 15 свертков с порошкообразным веществом. Его сразу направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области. Что касается распространительницы белой смерти, то вскоре она должна предстать перед судом.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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