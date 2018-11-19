В Иркутске провели лекции школы медиков – волонтеров

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-19T08:57:45+03:00

Учащимся рассказали о донорстве и профилактике ВИЧ-инфекции

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Иркутский медицинский университет стал местом проведения первой в регионе школы врачей добровольцев. Ее слушателями стали более 100 студентов-медиков из 12 медицинских колледжей Иркутской области. Организаторами мероприятия выступило местное отделение всероссийского движения «Волонтеры-медики» и министерство здравоохранения.

- Учащимся рассказали о донорстве, профилактике ВИЧ-инфекции и медицинском сопровождении массовых мероприятий, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутской области. – Помимо этого волонтеры и чиновники обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.

В Приангарье добровольческое движение «Волонтеры-медики» действует с 2017 года. В нем состоит 6 школьных отрядов. Молодые люди реализуют такие социальные проекты как «Вместе против рака», «Команда первой помощи» и другие.

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