2018-11-19T08:57:45+03:00
Общество

В Иркутске провели лекции школы медиков – волонтеров

Учащимся рассказали о донорстве и профилактике ВИЧ-инфекции
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
В Иркутске провели лекции школы медиков – волонтеров. Фото: пресс-служба администрации Иркутской областиВ Иркутске провели лекции школы медиков – волонтеров. Фото: пресс-служба администрации Иркутской области
Изменить размер текста:

Иркутский медицинский университет стал местом проведения первой в регионе школы врачей добровольцев. Ее слушателями стали более 100 студентов-медиков из 12 медицинских колледжей Иркутской области. Организаторами мероприятия выступило местное отделение всероссийского движения «Волонтеры-медики» и министерство здравоохранения.

- Учащимся рассказали о донорстве, профилактике ВИЧ-инфекции и медицинском сопровождении массовых мероприятий, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутской области. – Помимо этого волонтеры и чиновники обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.

В Приангарье добровольческое движение «Волонтеры-медики» действует с 2017 года. В нем состоит 6 школьных отрядов. Молодые люди реализуют такие социальные проекты как «Вместе против рака», «Команда первой помощи» и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фильм про иркутский хоккей прошел в финал национальной премии документального кино. Картина «Иркутский национальный вид спорта» стала самым крупным спортивным кинопроектом за всю историю области. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Учительницу из Иркутской области, которая лишила ребенка школьного обеда, оштрафовали
Главный инспектор МВД России ответит на вопросы жителей Иркутской области
Президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь встретился с руководством Белорусской ТПП
В Иркутской области вынесли приговор за экстремизм и пропаганду нацизма в Интернете
Учебный центр Союза «ТПП ВС» и ЗАО Фирма «Аудит-Дело» проводят бесплатный семинар для предпринимателей
Фильм про иркутский хоккей прошел в финал национальной премии документального кино
Почти 500 тысяч рублей заплатила за долги пенсионерка из Иркутской области, ради отдыха в Тайланде
Первенство России по керлингу: у иркутян первое место
«Молчановка» приглашает иркутян научиться скорочтению
Частушки о переписи населения из Иркутской области признали лучшими в России
Всероссийская туристическая премия «Маршрут года»: Иркутская область в пятерке
Прогноз погоды в Иркутске: 19 ноября в городе -14
Проиграли чемпиону: ХК «Ермак» уступил «Динамо» из Санкт-Петербурга
Служебный пес по кличке Аякс помог иркутским полицейским обнаружить крупную партию наркотиков
Черемховские полицейские поймали водителя, который перевозил 4,5 тонны дизтоплива без документов
Пожар в Иркутске: тело 77-летнего пенсионера нашли в сгоревшем доме на улице Попова
Спасатели патрулируют опасные участки трасс в Иркутской области