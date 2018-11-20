СК РФ: ценных соколов стоимостью 9 млн рублей вывезли из Иркутска в Белгородскую область
Кречетов, которые ценятся в арабских странах – соколиная охота там является национальным видом спорта и для шейхов – развлечение, пытались переправить за границу. Как сообщили в Следственном комитете России, с октября по ноябрь 2018 года двое россиян и один украинец вывезли на машине из Иркутска в Белгородскую область 8 кречетов. Птиц они перевозили в специально оборудованном тайнике.
Общая стоимость ценного груза оценивается в более 9 млн рублей. В дальнейшем дельцы планировали переправить птиц за границу.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Расследованием занимаются следователи СКР. Птиц на время разбирательств поместили в Белгородский зоопарк.
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