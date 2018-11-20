2018-11-20T16:03:59+03:00
Происшествия

СК РФ: ценных соколов стоимостью 9 млн рублей вывезли из Иркутска в Белгородскую область

Возбуждено уголовное дело
Яна ЛИСИНА
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В Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. ФОТО: СК РФ.В Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. ФОТО: СК РФ.
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Кречетов, которые ценятся в арабских странах – соколиная охота там является национальным видом спорта и для шейхов – развлечение, пытались переправить за границу. Как сообщили в Следственном комитете России, с октября по ноябрь 2018 года двое россиян и один украинец вывезли на машине из Иркутска в Белгородскую область 8 кречетов. Птиц они перевозили в специально оборудованном тайнике.

Общая стоимость ценного груза оценивается в более 9 млн рублей. В дальнейшем дельцы планировали переправить птиц за границу.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Расследованием занимаются следователи СКР. Птиц на время разбирательств поместили в Белгородский зоопарк.

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