Ограбление почты раскрыли по горячим следам в Иркутской области

СЕГОДНЯ 14:45 2018-11-24T14:45:37+03:00

По горячим следам: жителя Иркутской области задержали за кражу на почте. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

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Ограбление почтового отделения произошло 15 ноября в селе Тургеневка Иркутской области. Об этом полицейским сообщили работники почты, которые рассказали, что в здание вошел неизвестный и украл из кассы 4 тысячи рублей. Прибывший на место преступления участковый опросил всвидетелей и по горячим следам смог выйти на след преступника. Вскоре его задержали

- Злоумышленником оказался 25-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Он уже признал вину и дал показания. Похищенные деньги были изъяты и возвращены на почту.

Несмотря на случившийся инцидент, работа почтового отделения благополучно продолжилась без всяких задержек.

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