2018-11-25T07:10:53+03:00
Происшествия

ЧП в колонии №6 Иркутска: крыша общежития горела утром 25 ноября

Пострадавших нет
Яна ЛИСИНА
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Крыша общежития горела утром 25 ноября.Крыша общежития горела утром 25 ноября.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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ЧП произошло утром 25 ноября в иркутской колонии №6 строгого режима, где содержатся ранее неоднократно судимые заключенные. Сигнал о возгорании кровли общежития на площади 120 кв. м поступил около 7:45 утра.

На место выезжали расчеты ведомственной пожарной охраны ИК-6 и ГУ МЧС России по Иркутской области. К 9 часам утра пожар потушили. Пострадавших нет, осужденных из общежития перевели в другие здания.

- Мы проводим проверку с тем, чтобы установить причины возгорания кровли. На месте работает специальная комиссия. Также подсчитывается материальный ущерб, - сообщили в ГУФСИН России по Иркутской области.

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