Рабочий погиб в Иркутской области из-за сорванной ветром крыши

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-25T09:24:36+03:00

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Трагедия произошла на станции Тайшет в Иркутской области. Сильный ветер оторвал элемент кровли с одной крыш на станции . Это привело к гибели железнодорожника. От удара мужчина погиб на месте.

Накануне утром 25 ноября в границах сортировочной зоны станции, с одного из производственных зданий ветером вырвало часть кровли, который по роковой случайности угодил в одного из рабочих станции.

- Обстоятельства гибели расследует специальная комиссия, - сообщили в пресс-службе Восточно - Сибирской железной дороги. - Семье погибшего окажут юридическую и материальную помощь.

Ухудшение погодных условий наблюдается по всей территории Иркутской области. Скорость ветра местами достигает 25-35 метров в секунду. Спасатели призывают жителей области воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния.

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