Рабочий погиб в Иркутской области из-за сорванной ветром крыши
Трагедия произошла на станции Тайшет в Иркутской области. Сильный ветер оторвал элемент кровли с одной крыш на станции . Это привело к гибели железнодорожника. От удара мужчина погиб на месте.
Накануне утром 25 ноября в границах сортировочной зоны станции, с одного из производственных зданий ветером вырвало часть кровли, который по роковой случайности угодил в одного из рабочих станции.
- Обстоятельства гибели расследует специальная комиссия, - сообщили в пресс-службе Восточно - Сибирской железной дороги. - Семье погибшего окажут юридическую и материальную помощь.
Ухудшение погодных условий наблюдается по всей территории Иркутской области. Скорость ветра местами достигает 25-35 метров в секунду. Спасатели призывают жителей области воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния.
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