Шторм на Байкале: спасатели в районе Ольхона ищут катер, один из пассажиров которого подал сигнал бедствия

СЕГОДНЯ 05:49 2018-11-26T05:49:37+03:00

спасатели в районе Ольхона ищут катер, один из пассажиров которого подал сигнал бедствия. Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте.

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С Байкалом шутки плохи всегда. А особенно в шторм. В Иркутской области, и на Байкале тоже, разыгралась непогода - шквальный ветер, метель. В областном центре в воскресенье, 25 ноября, сносило остановки и киоски, что уж говорить об открытом море. В такую погоду по озеру катера не ходят. Но именно потрерпевших бедствие в шторм ночью 25 ноября на катере "Скорпион" разыскивает сейчас МЧС. На борту его находилось четверо мужчин.

-По предварительным данным, 25 ноября около 23 часов в условиях штормового ветра в районе мыса Зундуки катер опрокинулся, о чем успел сообщить родственникам один из пассажиров в телефонном разговоре, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - На связь мужчины больше не выходили.

В район была направлена группа спасателей из поселка. Сахюрта - на автомобиле «УАЗ» и катере «Стрингер». Но на озере работы осложнял ветер скоростью более 35 м/с и метель. Сейчас к месту ЧП вышел еще один катер с девятью спасателями, в готовности к вылету вертолет Ми-8 МЧС России.

Будем надеяться, что пропавших найдут живыми. Шансы на спасение остаются. Так, проведя несколько часов на перевернутой лодке, дождался помощи охотник из Нижнеангарска.