СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-27T13:47:30+03:00

Пропавшие на катере в шторм 25 ноября на Байкале погибли: СК разбирается в обстоятельствах трагедии. Фото ВС ЛУ МВД на транспорте.

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Увы, подтвердились самые худшие прогнозы. Попавший в шторм около 23 часов 25 ноября в районе мыса Зундуки на Байкале катер первернулся. Один из его пассажиров успел сделать звонок родным, сообщить о беде. На поиски терпящих бедствие тут же отправились спасатели, но и им мешал шквальный ветер в 35 метров в секунду и снег. Людей искали и 26 ноября, и 27 ноября, хотя к тому времени на берегу у другого берега, на Малом море, уже был найден погибший. Дальнейшие поиски привели к пониманию - спастись если кому-то из четверых и удалось, то чудом.

- В ходе поисковых мероприятий на берегу озера Байкал были обнаружены тела двух погибших мужчин, рядом с которыми найдены индивидуальные средства спасения, - сообщает пресс-служба СКР России. - Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Сейчас идет осмотр места происшествия и опознание тел погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы, совместно с сотрудниками МЧС России по Иркутской области проводятся поисковые мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.