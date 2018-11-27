СЕГОДНЯ 15:19 2018-11-27T15:19:40+03:00

В детском саду и домах Вихоревки холодная вода появилась после визита председателя Заксобрания

Ранее устранить аварию на сетях обещали только через неделю

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В рамках рабочей поездки делегации Законодательного Собрания Иркутской области в Братский район председатель регионального парламента Сергей Сокол отметил, что в отношении проблем в жилищно-коммунальной сфере Вихоревка уже стала именем нарицательным.

На момент визита из-за аварии на сетях в детском саду «Малышка» и жилых домах Вихоревки не было холодной воды. Из беды выручала только водовозка. Такая ситуация длилась более недели и исправить ее обещали еще не ранее, чем через семь дней.

Между тем, после посещения Вихоревки спикером областного парламента Сергеем Соколом и депутатов ЗС проблема была тут же устранена. Холодное водоснабжение восстановлено и в детском саду, и в жилых домах.

На сегодняшний день в Вихоревке обветшало и требует замены около 70% коммунальных сетей. На их обновление необходимо примерно 900 млн рублей.

Сергей Сокол подчеркнул необходимость рассмотрения вопроса о включении работ по замене сетей в соответствующие областные государственные программы.

- Мы над этим поработаем, в том числе посмотрим, какие средства можно привлечь из федерального бюджета, сформируем необходимые депутатские запросы, чтобы ситуация оставалась на контроле, - заявил председатель Заксобрания.