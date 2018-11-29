2018-11-29T05:07:38+03:00
Общество

Трое детей погибли на пожаре в Иркутской области

Малыши были дома одни
Ирина РЮТИНА
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Трое детей погибли на пожаре в Иркутской областиТрое детей погибли на пожаре в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пожар в частном деревянном доме в селе Худоеланское Нижнеудинского района произошел сегодня утром. Сотрудникам МЧС сообщение поступило в 7.30 утра. Еще до приезда пожарных соседи пытались спасти малышей – 4, 3, 2 лет. Вынесли их из дома, но было уже поздно. Площаь пожара была небольшой, всего 3 квадратных метра. Сгорела мебель в комнате.

- В Нижнеудинский район направлена оперативная группа и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России с необходимым оборудованием для установления точной причины пожара, - сообщают в пресс-службе министерства.

Когда случился пожар, родителей не было дома. Семья была неблагополучная. Сейчас на мессе работают следователи.

- С начала года на пожарах в Иркутской области уже погибли 24 ребенка, травмы различной степени тяжести получили 35 несовершеннолетних, - отмечают в ГУ МЧС РФ по Иркутской области. - На сегодня запланировано экстренное совещание КЧС и ОПБ Иркутской области под руководством председателя правительства региона Руслана Болотова, на котором будет рассмотрен вопрос роста гибели детей на пожарах и о принимаемых мерах профилактического характера.

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