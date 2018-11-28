2018-11-28T14:40:23+03:00
Общество

СК начал проверку гибели рабочего на одной из строек Иркутска

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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СК начал проверку гибели рабочего на одной из строек в Иркутске.СК начал проверку гибели рабочего на одной из строек в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трагедия случилась на одной из строек Иркутска в Октябрьском районе. Строители обнаружили тело своего коллеги. По предварительной версии он погиб сорвавшись с высоты. Сообщение о несчастном случае поступило в полицию вечером 27 ноября.

- Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Иркутской области. – Идет проверка соблюдения техники безопасности на объекте.

Кроме этого сыщики отрабатывают и другие версии, выясняя подробности трагедии. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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