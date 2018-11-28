СК начал проверку гибели рабочего на одной из строек Иркутска

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-28T14:40:23+03:00

СК начал проверку гибели рабочего на одной из строек в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела

Изменить размер текста: A A

Трагедия случилась на одной из строек Иркутска в Октябрьском районе. Строители обнаружили тело своего коллеги. По предварительной версии он погиб сорвавшись с высоты. Сообщение о несчастном случае поступило в полицию вечером 27 ноября.

- Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Иркутской области. – Идет проверка соблюдения техники безопасности на объекте.

Кроме этого сыщики отрабатывают и другие версии, выясняя подробности трагедии. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшие на катере в шторм 25 ноября на Байкале погибли: СК разбирается в обстоятельствах трагедии. Спасательные жилеты не помогли терпящим бедствие. Подробнее.

СК начал проверку ДТП с участием маршрутки в Иркутске, в ней пострадали 3 пассажирки.

Водитель иномарки летом был лишен прав за пьяную езду, а маршрутчик - накопил 8 штрафов за нарушение правил. Подробнее.