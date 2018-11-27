СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-27T12:31:59+03:00

СК начал проверку ДТП с участием маршрутки в Иркутске, в ней пострадали 3 пассажирки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Водитель иномарки летом был лишен прав за пьяную езду, а маршрутчик - накопил 8 штрафов за нарушение правил

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Сыщики выясняют подробности аварии, которая произошла на пересечении улиц Тимирязева и Седова в центре Иркутска. Маршрутное такси №16с марки «Газель» столкнулось с легковым автомобилем «Honda».

Напомним, это произошло вечером 26 ноября, в результате происшествия пострадали 3 пассажирки микроавтобуса, одну из них медики увезли в больницу для оказания помощи. Также врачи осмотрели пассажира легкового автомобиля.

- Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг не соответствующих требованиям безопасности,- сообщили в пресс-службе СУ СК по Иркутской области. – Следователи устанавливают виновника ДТП и изучают детали аварии.

Ранее стало известно, что водитель иномарки еще летом был лишен водительских прав, а водитель маршрутки не оплатил 8 штрафов за нарушения ПДД.

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