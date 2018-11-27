СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-27T09:59:57+03:00

Водителя, которого 5 раз ловили пьяным за рулем, осудили в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Ангарске водителя осудили за вождение в пьяном виде. Полицейские поймали местного жителя, когда он в очередной раз сел нетрезвым за руль. Экспертиза подтвердила алкоголь в его крови.

- За нарушение правил дорожного движения его задерживали 5 раз, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – И каждый раз за вождение в нетрезвом виде.

Неисправимое пьянство привело к реальному тюремному сроку. По совокупности приговоров пьяный лихач получил 3 года колонии, кроме того рецидивиста лишили водительских прав на 3 года и 3 месяца.

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