Рейтинг "Трезвая Россия": Иркутскую область поставили на 64 место

СЕГОДНЯ 17:53 2018-11-26T17:54:04+03:00

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Во главе рейтинга "Трезвая Росссия" - мусульманские республики юга страны. Чечня, Ингушетию и Дагестан там уже четвертый год, с тех пор как начали список сводить. А следом - Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Если же брать другие территории страны, где пристрастие к алкоголю или отказ от него нельзя объяснить национальными традициями, то в десятку входят Белгородская и Тюменская области, Ставропольский край, Волгоградская область и Калмыкия.

А ято же Иркутская область? 2016 год -71 место из 85, еще терпимо. В 2017 году согласно национальному рейтингу "Трезвая Россия", Иркутская область была на 77 месте, то есть в числе самых пьющих. Но за год резко подпрыгнула в рейтинге, больше чем на 10 позиций. И уже можно сказать, пожав плечами - да, жители региона пьют, что поделаешь. Но не больше остальных.64 позиция, по мнению экспертов федерального проекта.

Что касается соседей, то Бурятия, в прошлом году оказавшаяся в числе самых пьющих наравне со знаменитым Магаданом и Ненецким автономным округом, "отыграла" немало позиций и теперь 75-ая. Хорошего мало, но все же.

А вот самыми пьющим регионом в этом году исследователи на этот раз назвали Чукотку, занявшую в нынешнем рейтинге последнюю строчку. Ну и, уже традионно, там же Магадан и Ненецкий автономного округа. Низкие показатели также у Сахалинской области, республик Коми и Карелия, Камчатского края и Кировской области.

Почему так? На самом деле все объяснимо. Самыми трезвыми признали территории, жители которых меньше страдают от алкоголизма или умирают от отравления спиртным, где пьяные реже совершают преступления, а в магазинах за год продали небольшое количество горячительного. Учитываются и количество дней запрета на продажу алкоголя, и то, как много бутылок катанки изготовили в подпольных цехах. Конечно, по данным полиции, которая эти бутылки изъяла. Правда, получается, что, чем лучше работают силовики по поиску паленого алкоголя - тем ниже рейтинг. С другой стороны, это только один из показателей.В конце 2016 в Иркутской области было массовое отравление "Боярышником", люди умирали в январе 2017 - отсюда и позиция в таблице за прошлый год