СЕГОДНЯ 09:35 2018-12-01T09:35:07+03:00

Рэпер GONE.Fludd отменил концерт в Иркутске и Улан-Удэ. Фото: официальная страница рэпера в социальных сетях.

Изменить размер текста: A A

Начинающий, но уже известный русский рэпер GONE.Fludd отменил концерт в Иркутске и Улан – Удэ.

В своей официальной группе Вконтакте он опубликовал обращение к фанатам и рассказал о том, что концертов, к сожалению, не будет. Выступления ориентировочно состоятся 10 и 12 марта 2019 года.

- Все билеты будут действительны, - сообщается на официальной странице рэпера.

Что касается их возврата, то пока никакой информации нет.

Отметим, что до этого концерт рэпера GONE.Fludd в Иркутске пришлось переносить из одного ночного клуба в другой, в связи с тем, что изначальное место для концерта закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности. Но, как оказалось, в этом году выступлению так и не суждено было состояться.

Рэпер GONE.Fludd гастролирует с новым туром под названием «СУПЕРЧУИТС» . Артист позиционирует свое шоу, как масштабное путешествие в более, чем 30 городов.