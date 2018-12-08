2018-12-08T06:25:49+03:00
Авто

Водителя автобуса, работавшего без лицензии поймали в Усолье-Сибирском

Нарушителю предстоит заплатить штраф
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Водителя автобуса, работавшего без лицензии поймали в Усолье-Сибирском. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Водителя автобуса, работавшего без лицензии поймали в Усолье-Сибирском. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Полицейские Иркутской области продолжают проводить рейды среди водителей автобусов и маршрутных такси. Так, внимание инспекторов ГИБДД привлек автобус «Киа Комби», перевозивший пассажиров по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» из Усолья-Сибирского в поселок Тайтурка. Его остановили в районе моста реки Белая.

При проверке документов полицейские выяснили, что водитель работал без лицензии, дающей право на перевозку пассажиров. После этого его доставили в отдел. Теперь за незаконную предпринимательскую деятельность, нарушителю предстоит раскошелиться на штраф.

- На него составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – За такие нарушения предусмотрен штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц от 40 до 50 тысяч рублей.

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