2018-12-08T06:25:49+03:00
Авто

Водителя автобуса, работавшего без лицензии поймали в Усолье-Сибирском

Нарушителю предстоит заплатить штраф
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Водителя автобуса, работавшего без лицензии поймали в Усолье-Сибирском. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Водителя автобуса, работавшего без лицензии поймали в Усолье-Сибирском. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Полицейские Иркутской области продолжают проводить рейды среди водителей автобусов и маршрутных такси. Так, внимание инспекторов ГИБДД привлек автобус «Киа Комби», перевозивший пассажиров по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» из Усолья-Сибирского в поселок Тайтурка. Его остановили в районе моста реки Белая.

При проверке документов полицейские выяснили, что водитель работал без лицензии, дающей право на перевозку пассажиров. После этого его доставили в отдел. Теперь за незаконную предпринимательскую деятельность, нарушителю предстоит раскошелиться на штраф.

- На него составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – За такие нарушения предусмотрен штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц от 40 до 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авось не поймают: пьяному водителю из Ангарска придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться прав на два года. (Подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына