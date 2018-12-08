8 Дек. 18:05 2018-12-08T18:05:42+03:00

Автобус с рабочими попал в ДТП в Братске: пострадали четыре человека Фото: Александр БОЙКО

Изменить размер текста: A A

Авария на территории одного из заводов Братска произошла 8 декабря. Водитель автобуса, который развозил 30 сотрудников по рабочим местам, не справился с управлением и врезался в опору на краю проезжей части.

- Медицинская помощь понадобилась четверым пассажирам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сам водитель рассказал инспекторам ГИБДД, что перед аварией, во время движения ему стало плохо. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

Сейчас все подробности происшествия на месте выясняют полицейские. Что касается остальных пассажиров, то за ними прибыл другой автобус, который развез их по рабочим местам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водителя автобуса, работавшего без лицензии поймали в Усолье-Сибирском

При проверке документов полицейские выяснили, что водитель работал без лицензии, дающей право на перевозку пассажиров. Теперь за незаконную предпринимательскую деятельность, нарушителю предстоит раскошелиться на штраф. (Подробности)