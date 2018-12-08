2018-12-08T18:05:42+03:00
Авто

Автобус с рабочими попал в ДТП в Братске: пострадали четыре человека

Водителю стало плохо за рулем
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Автобус с рабочими попал в ДТП в Братске: пострадали четыре человекаАвтобус с рабочими попал в ДТП в Братске: пострадали четыре человекаФото: Александр БОЙКО
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Авария на территории одного из заводов Братска произошла 8 декабря. Водитель автобуса, который развозил 30 сотрудников по рабочим местам, не справился с управлением и врезался в опору на краю проезжей части.

- Медицинская помощь понадобилась четверым пассажирам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сам водитель рассказал инспекторам ГИБДД, что перед аварией, во время движения ему стало плохо. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

Сейчас все подробности происшествия на месте выясняют полицейские. Что касается остальных пассажиров, то за ними прибыл другой автобус, который развез их по рабочим местам.

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