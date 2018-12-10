Ангарский маньяк Михаил Попков приговорен к пожизненному за 60 убийств

10 Дек. 07:56 2018-12-10T07:56:32+03:00

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Ангарский маньяк Михаил Попков осужден 10 декабря 2018 года за 60 убийств и покушений на убийства. Приговор зачитывался в Иркутском областном суде. Маньяк орудовал в Иркутской области с 1992 по 2010 годы. В общей сложности он совершил 84 преступлений. Его жертвами были женщины различного социального статуса в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции, причастность обвиняемого к убийству которого следствием была установлена в 1999 году.

Ранее, в январе 2015 года, Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы за 22 убийства и 2 покушения. После этого полицейским и следователям удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений.

- Было изучено более 350 уголовных дел и материалов проверок. По результатам изучения произведена выборка преступлений, имеющих почерк, присущий Попкову, после чего следователи установили психологический контакт с обвиняемым, благодаря которому он дал признательные показания, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области. - Установлен истинный мотив, а также обстоятельства, способствующие формированию в его личности серийного маньяка-убийцы, орудовавшего на территории области в течение 20 лет.

Допрошено более 1000 свидетелей, в том числе лица, проживающие в различных регионах РФ (от Сахалинской до Калининградской области), а также за пределами России. Произведено более 150 проверок показаний свидетелей на месте, с применением системы скрытых координат, произведена эксгумация 20 тел потерпевших, назначено и проведено более 200 судебных экспертиз, из них 60 сложных комиссионных. Объем уголовного дела составил 322 тома.

Тела жертв находили в лесах, водоемах, в болотах. Были обнаружены фрагменты костных останков жертв, их личные вещи, орудия преступлений - топоры, отвертки, ножи.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Попков здоров и осознавал то, что делает.

Иркутским областным судом Михаилу Попкову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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