2018-12-12T06:33:49+03:00
Общество

Полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП с участием ребенка в Иркутске

После оказания первой помощи, врачи доставили мальчика в больницу
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Полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП с участием ребенка в Иркутске.Полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП с участием ребенка в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сыщики выясняют подробности аварии, которая произошла в Ленинском районе Иркутска. На улице Розы Люксембург под колеса автомобиля «ВАЗ-21060» попал учащийся 8 класса местной школы.

Вечером 5 декабря 2018 года в 21.15, водитель автомобиля «ВАЗ-21060» ехал по улице Розы Люксембург со стороны переулка Западный в направлении переулка 8-й Советский. Возле дома №104, он сбил пешехода, учащегося 8-го класса местной школы.

- В результате наезда автомобиля подросток получил травмы – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – После оказания первой помощи, врачи доставили мальчика в больницу.

Свидетелей происшествия, которые располагают информацией о событии, просят обратиться в ближайшее отделение полиции.

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