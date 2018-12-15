Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками
В городскую пожарную службу поступило сообщение о пожаре. Очевидцы рассказали, что на рынке «Знаменский» горит склад. В сети появились фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске.
Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Помещение использовалось для хранения автомобильных покрышек. Пожар распространился на площади около 100 кв.м.
- Со склада были эвакуированы 6 газовых баллонов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Пострадавших нет.
Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
По тревоге были подняты две бригады спасателей. Место происшествия изучают инспекторы пожарного надзора.
В МЧС предоставили фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске. Напомним, ранее было принято решение о сносе самовольных построек на рынке «Знаменский». Арбитражный суд Иркутской области признал здания незаконными. Это объяснялось тем, что павильоны были построены в рекреационной зоне на берегу реки Ушаковка. Отходы с рынка загрязняли реку.