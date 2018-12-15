2018-12-15T09:38:29+03:00
Общество

Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками

Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске появились в сети [фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками.Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В городскую пожарную службу поступило сообщение о пожаре. Очевидцы рассказали, что на рынке «Знаменский» горит склад. В сети появились фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске.

Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Помещение использовалось для хранения автомобильных покрышек. Пожар распространился на площади около 100 кв.м.

- Со склада были эвакуированы 6 газовых баллонов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Пострадавших нет.

Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По тревоге были подняты две бригады спасателей. Место происшествия изучают инспекторы пожарного надзора.

В МЧС предоставили фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске. Напомним, ранее было принято решение о сносе самовольных построек на рынке «Знаменский». Арбитражный суд Иркутской области признал здания незаконными. Это объяснялось тем, что павильоны были построены в рекреационной зоне на берегу реки Ушаковка. Отходы с рынка загрязняли реку.

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