Из-за некомпетентного массажиста жителю Иркутского района удалили пальцы ног

16 Дек. 10:33 2018-12-16T10:33:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Обращаться к доморощенным специалистам опасно. Особенно, если дело касается вашего здоровья. Случай, произошедший с инвалидом первой группы в Иркутском районе, шокирует. У мужчины отсутствует чувствительность нижних конечностей.

- Программой реабилитации ему был рекомендован массаж, - сообщают на сайте Иркутского районного суда. – В августе он обратился к массажисту, который оказывал услуги на дому.

При этом «специалист» не имел соответствующего разрешения. Он рекомендовал пациенту перед массажем обязательную процедуру оздоравливающей фитобочки.Тот согласился, видимо, полностью доверяя своему целителю.

После ее прохождения истец получил термический ожог пальцев. Он был госпитализирован в клиническую больницу, где ему ампутировали пальцы правой стопы из-за термического ожога, полученного в фитобочке.

- Суд установил наличие причинно-следственной связи, установил факт причинения истцу физических и нравственных страданий, - говорится в сообщении.

Теперь несостоявшийся специалист должен компенсировать пострадавшего моральный ущерб.