2018-12-17T04:10:35+03:00
Общество

В Иркутске утром 17 декабря пробки 9 баллов: на дорогах города – 9 ДТП

Как всегда, затруднены подъезды к мостам
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Иркутске утром 17 декабря пробки 9 баллов: на дорогах города – 9 ДТП. Фото: Яндекс.ПробкиВ Иркутске утром 17 декабря пробки 9 баллов: на дорогах города – 9 ДТП. Фото: Яндекс.Пробки
Изменить размер текста:

Понедельник – день тяжелый… Но особенно неприятно, когда новая рабочая неделя начинается с многочасового стояния в пробке, в надежде добраться на работу вовремя. По сообщению «Яндекс.Пробки» в Иркутске утром 17 декабря пробки в городе 9 баллов.

Всему виной 9 ДТП: шесть на правом берегу, и три – на левом. По традиции, самые большие заторы на подъездах к мостам. Со скоростью 3 км/ч едут машины к Иркутному, Глазковскому и Академическому мостам в направлении центра города. Пробка к Глазковскому мосту начинается еще на ул. Трактовая, «стоит» транспорт на ул. Маяковского и улицах Челнокова и Профсоюзная.

По улице Лермонтова скорость не выше 5 км/ч. Со стороны Синюшиной горы к Академическому мосту – 3 км/ч. Затруднено движение по ул. Байкальская, ул. Декабрьских событий, Баррикад и Рабочего штаба.

Небольшая пробка на ул. Олега Кошевого ведет к затору на Иннокентьевском мосту. Там транспорт едет со скоростью 7 км/ч.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына