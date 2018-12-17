В Иркутске утром 17 декабря пробки 9 баллов: на дорогах города – 9 ДТП

СЕГОДНЯ 04:10 2018-12-17T04:10:35+03:00

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Понедельник – день тяжелый… Но особенно неприятно, когда новая рабочая неделя начинается с многочасового стояния в пробке, в надежде добраться на работу вовремя. По сообщению «Яндекс.Пробки» в Иркутске утром 17 декабря пробки в городе 9 баллов.

Всему виной 9 ДТП: шесть на правом берегу, и три – на левом. По традиции, самые большие заторы на подъездах к мостам. Со скоростью 3 км/ч едут машины к Иркутному, Глазковскому и Академическому мостам в направлении центра города. Пробка к Глазковскому мосту начинается еще на ул. Трактовая, «стоит» транспорт на ул. Маяковского и улицах Челнокова и Профсоюзная.

По улице Лермонтова скорость не выше 5 км/ч. Со стороны Синюшиной горы к Академическому мосту – 3 км/ч. Затруднено движение по ул. Байкальская, ул. Декабрьских событий, Баррикад и Рабочего штаба.

Небольшая пробка на ул. Олега Кошевого ведет к затору на Иннокентьевском мосту. Там транспорт едет со скоростью 7 км/ч.