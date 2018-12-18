«Черная пятница» в Иркутске: крупнейшие торговые центры оштрафованы за нарушения пожарной безопасности

18 Дек. 06:35 2018-12-18T06:35:00+03:00

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Инспекторы пожарного надзора нагрянули с внезапными проверками в два торговых центра Иркутска. Поводом для этого стали обращения неравнодушных жителей города.

Посетители, которые пришли за покупками в дни распродаж посвященных «Черной пятнице, обнаружили, что в двух торговых комплексах заблокированы эвакуационных выходы. Проверяющие подтвердили многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. В случае ЧП это могло бы привести к многочисленным жертвам среди посетителей и работников торговых центров.

- В одном из торговых центров пути эвакуации были закрыты на замок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – За нарушения техники безопасности были составлены административные протоколы.

Но и эти меры не повлияли на предпринимателей. На следующий день инспекторы увидели все те же нарушения. По результатам проверки развлекательных центров одно дело уже ушло в суд, второе еще расследуется.

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