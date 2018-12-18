2018-12-18T06:35:00+03:00
Общество

«Черная пятница» в Иркутске: крупнейшие торговые центры оштрафованы за нарушения пожарной безопасности

Пожарные выходы были закрыты на замок
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Инспекторы пожарного надзора нагрянули с внезапными проверками в два торговых центра Иркутска. Поводом для этого стали обращения неравнодушных жителей города.

Посетители, которые пришли за покупками в дни распродаж посвященных «Черной пятнице, обнаружили, что в двух торговых комплексах заблокированы эвакуационных выходы. Проверяющие подтвердили многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. В случае ЧП это могло бы привести к многочисленным жертвам среди посетителей и работников торговых центров.

- В одном из торговых центров пути эвакуации были закрыты на замок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – За нарушения техники безопасности были составлены административные протоколы.

Но и эти меры не повлияли на предпринимателей. На следующий день инспекторы увидели все те же нарушения. По результатам проверки развлекательных центров одно дело уже ушло в суд, второе еще расследуется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Около 500 человек эвакуировали в Улан-Удэ из-за замыкания проводки в торговом центре. Никто не пострадал. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына