2018-12-19T15:30:16+03:00
Происшествия

Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД

По версии следствия, он надругался над ней вместе с друзьями
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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За этими окнами произошло изнасилование.За этими окнами произошло изнасилование.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутске продолжают расследовать громкое дело о пьяной вечеринке в опорном пункте №8, где, по версии следствия, в ночь на 16 декабря местный участковый вместе с двумя приятелями избил и изнасиловал 44-летнюю женщину. Пока все подозреваемые находятся под стражей, стало известно, что полицейского уволили из МВД.

- Он уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, сразу после того, как пострадавшая подала заявление на всю троицу, было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера совершенные группой лиц». Выяснилось, что один из подозреваемых ранее уже был судим. Под арестом подозреваемые пробудут как минимум два месяца.

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