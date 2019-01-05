Крещение Господне 2019: «Иордань» на заливе Якоби в Иркутске начали готовить к празднику

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:37:47+03:00

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Ежегодно, в любые морозы и при любом ветре, в Иркутске находятся тысячи верующих смельчаков, которые окунаются в «Иордань» во время праздника Крещения Господня. По сложившейся традиции, главная «Иордань» нашего города находится на заливе Якоби. Впервые появилась она там в 2001 году, а со следующего года уже получила архитектурное оформление. К постройке ледового ансамбля к празднику Богоявления 19 января 2019-го мастера приступили накануне.

- В этом году у нас будут превалировать мотивы русской архитектуры, - говорит актер Театра народной драмы и архитектор ледового комплекса Вадим Семенов. - Конечно, это будет наше прочтение, но при соблюдении всех канонов.

Помочь строителям «Иордани» вы можете не только молитвами, но и делом. Так, всегда требуется мужская помощь. Нужно вынимать лед, таскать его, выводить ледовые массивы. Если есть свои стамески или бензопилы – можно приносить. Женская подмога тоже будет только в плюс.

- Добровольцы могут приходить с 10.00 до 22.00, начиная с 9 января, - говорит Вадим Семенов. – В Александро-Невском храме всегда можно переодеться, найти себе теплые варежки и носки. Всегда на льду у нас с собой есть горячий чай. Последние дни перед праздником мы там находимся практически круглосуточно.

Праздник Крещения Господня относится к двенадцати главным праздникам христиан, в православии он отмечается ежегодно 19 января. В этот день праздничные службы пройдут во всех церквях. В храме Александра Невского, что у плотины ГЭС, утреннее богослужение начнется литургией в 08.00. В 10.00 крестный ход пойдет к «Иордани» на заливе Якоби. Там совершается великое освящение воды. Как обычно, здесь будет четыре проруби для окунания и отдельная зона для разбора воды.

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