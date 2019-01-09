Свадебная выставка пройдет в Иркутске в феврале
Какой цвет платья или галстук выбрать? А может лучше галстук-бабочка? Где провести торжество? А как быть с прической? Вопросов у людей, решивших пожениться – уйма.
О тенденциях в мире свадебной моды иркутским влюбленным парочкам расскажут в феврале. Выставка, посвященная узам брака, пройдет 24 февраля в арт-заводе «Доренберг».
- Для того чтобы попасть на наше мероприятие абсолютно бесплатно и принять участие в розыгрыше потрясающих призов, нужно пройти регистрацию, - сообщают организаторы мероприятия.
Сделать это можно в соцсетях, в группе свадебной выставки WEDDING EVENT 2019.
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