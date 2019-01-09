«Байкал-Энергия» завтра, 10 января, играет дома в Иркутске
Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» завтра, 10 января, сыграет домашний матч. Противниками нашей команды будет ХК «Кузбасс» из Кемерово. Встреча пройдет на стадионе «Труд».
- Начало в 19.00, - сообщает официальный сайт ХК «Байкал-Энергия».
Напомним, что в Рождество иркутские хоккеисты преподнесли своим болельщикам замечательный подарок – победу со счетом 5:1. Соперниками были спортсмены из ХК «Уральский трубник» из Первоуральска. Игра прошла также на стадионе «Труд». Поможет ли родной лед иркутянам на этот раз? Приходи, поддержи свою команду!
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