«Байкал-Энергия» завтра, 10 января, играет дома в Иркутске

9 Янв. 2019 2019-01-09T04:46:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» завтра, 10 января, сыграет домашний матч. Противниками нашей команды будет ХК «Кузбасс» из Кемерово. Встреча пройдет на стадионе «Труд».

- Начало в 19.00, - сообщает официальный сайт ХК «Байкал-Энергия».

Напомним, что в Рождество иркутские хоккеисты преподнесли своим болельщикам замечательный подарок – победу со счетом 5:1. Соперниками были спортсмены из ХК «Уральский трубник» из Первоуральска. Игра прошла также на стадионе «Труд». Поможет ли родной лед иркутянам на этот раз? Приходи, поддержи свою команду!

Читайте также:

Байкальский турнир по подледной рыбалке 2019: где, когда, программа соревнования

Байкальская экстремальная гонка «Ледовый шторм» 2019: как стать участником