2019-01-09T18:16:09+03:00
Общество

Стилизованный баннер повесили на фасад Дома Кузнеца в Иркутске

Это сделали для безопасности прохожих и придания эстетического вида зданию
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Стилизованный баннер повесили на фасад Дома Кузнеца в Иркутске. Фото: группа «Иркипедия» в FacebookСтилизованный баннер повесили на фасад Дома Кузнеца в Иркутске. Фото: группа «Иркипедия» в Facebook
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Аварийное здание на улице Дзержинского в Иркутске Дом Кузнеца, который является памятником ХХ века завесили стилизованным баннером. Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, это сделали для безопасности прохожих и придания эстетического вида зданию, которое находится в самом центре города.

Что касается ремонта Дома Кузнеца, то пока никаких работ в помещении площадью более 6 тысяч квадратных метров, не ведется. Арендаторов в здании на данный момент также нет.

Скорее всего, проект работ будет готов уже в этом году, когда в Доме Кузнеца проведут инженерные изыскания для того, чтобы узнать, какой ремонт требуется аварийному зданию.

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