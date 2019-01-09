9 Янв. 2019 2019-01-09T14:24:15+03:00

Чуть не задели детскую кроватку: в Ангарске при ремонте лифта рабочие просверлили стены двух квартир. Фото: страница Дениса Якубовского в Instagram.

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В одном из многоэтажных домов 85-го квартала Ангарска при проведении капитального ремонта лифта, рабочие насквозь просверлили стену в одной из квартир. Опасный инструмент прошел в сантиметрах от детской кроватке. Об этом сообщил на своей странице в сети Instagram депутат Ангарского городского округа Денис Ягодзинский.

Чуть не задели детскую кроватку: в Ангарске при ремонте лифта рабочие просверлили стены двух квартир. Фото: страница Дениса Якубовского в Instagram.

Жители двух квартир на 9 этаже дома №24 в 85-ом квартале пожаловались депутату местной думы Денису Ягодзинскому о том, что рабочие фирмы-подрядчика, выполнявшие работы по капитальному ремонту домового лифта пробили дыры в их квартиры.

- Кроватка стояла в квартире у стены, - сообщил депутат думы Ангарского городского округа Денис Ягодзинский. – Хорошо, что в тот момент ребенка в кроватке не было.

По счастливому совпадению, трагедии удалось избежать.

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