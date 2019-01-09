Автомобиль влетел в автобусную остановку в Иркутске: в больницу попали две женщины

Крупное ДТП произошло днем, 9 января в Иркутске. В районе остановки Свердловский рынок, водитель Honda Civic выезжая на улицу Гоголя, столкнулся с кроссовером Toyota RAV4, который ехал по главной дороге. От удара «Хонду» отбросило на остановку, где своего автобуса ждали несколько человек.

Фото: группа "ДТП 38RUS".

- Пострадали две девушки 31 и 32 лет, - сообщили "Комсомольской правде" в Иркутске в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С различными травмами их доставили в больницу. Их состояние уточняется. Известно, что у одной пострадавшей переломаны ноги. Что касается водителей, то медосвидетельствование показало, что они оба сели за руль трезвыми. Инспекторы ГИБДД на месте выясняют все подробности аварии. Проводится проверка.

Фото: группа "ДТП 38RUS".

Предварительно, виновником ДТП считается 31-летний водитель Honda Civic, который не уступил дорогу RAV4. По словам полицейских, он уже признал свою вину.

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