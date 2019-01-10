Пьяный братчанин зарубил топором 81-летнюю пенсионерку

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:22:46+03:00

Мужчина обиделся на то, что старушка хотела продать квартиру, а не оставить в наследство своим внукам

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В Братске сотрудники полиции задержали местного жителя, который напал на свою 81-летнюю соседку с топором. Как выяснилось в ходе следствия, оба выпивали, по всей видимости отмечали праздник. Старушка рассказала мужчине о том, что намеревается продать свой дом, в котором проживала с внучкой и ее детьми, а не оставлять в наследство. Делиться вырученными деньгами от продажи женщина также не собиралась. Такие планы старушки разозлили соседа, мол, как так можно относиться к родственникам. Мужчина схватил топор и ударил пенсионерку по голове. Она скончалась на месте от полученных травм.

В новогодние праздники на территории Иркутской области также были совершены и другие преступления под действием спиртных напитков.

Так, например в Боханском районе в первых числах января было совершено два убийства на почве неприязни, которое усугублялось тем, что преступники были пьяны.

-1 января жертвой преступления стал 33-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - Он скончался от ножевых ранений, причиненных товарищем.

Известно, что подозреваемый уже ранее был судим, причем 6 раз. Его нашли по горячим следам.

2 января задержали другого мужчину, который в ходе ссоры нанес потерпевшему смертельные телесные повреждения. После чего убийца похитил имущество потерпевшего и скрылся с места происшествия. Злоумышленник уже задержан.

Расследования уголовных дел продолжается.