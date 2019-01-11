2019-01-11T16:27:31+03:00
Происшествия

Подозреваемого в краже разыскивают в Иркутске

По мнению полиции, он присвоил чужие деньги
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Подозреваемого в краже разыскивают в Иркутске. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской областиПодозреваемого в краже разыскивают в Иркутске. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Полиция просит всех, кто узнал этого мужчину, обратиться в ближайшее отделение полиции. У оперативников есть информация, что он присвоил чужие деньги.

- К нам обратился иркутянин, который рассказал, что при неустановленных обстоятельствах потерял свой телефон и банковскую карту, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – К тому моменту, как он обнаружил пропажу, неизвестные успели совершить несколько операций – покупки и переводы на сумму 45 тысяч рублей.

Оперативники проанализировали адреса магазинов, в которых расплачивались картой потерпевшего, и в одном из супермаркетов изъяли запись с камеры видеонаблюдения, на которой, предположительно, запечатлен подозреваемый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жертвой аферистки стала продавец магазина в микрорайоне Березовом Иркутска. В ларек пришла цыганка, которая представилась целительницей и предложила снять порчу с сотрудницы павильона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лже-гадалка под видом снятия порчи украла у иркутянки золотое кольцо
Леонид Павлюк назначен на пост заместителя главного врача по хирургии Иркутской городской клинической больницы
В Иркутской области незаконно торговали лосьоном с большим содержанием спирта
Ставок больше нет: два игорных заведения закрыли в Иркутской области
Молодая мать из Шелехова провернула аферу при получении материнского капитала
Перед праздником Крещенье 2019 в Иркутске проверят качество воды в иорданях
Биатлонистка из Бурятии Елизавета Каплина попала в сборную России
ТПП ВС оказывает поддержку предприятиям в рамках федерального проекта ТПП РФ «АГРО «За качество!»
Ольхон вошел в топ- 52 мест для отдыха в 2019 году по версии «The New York Times»
За невыплату зарплаты на директора строительной фирмы из Ангарска возбуждено уголовное дело
Россельхознадзор Иркутской области: опасная для человека муха привезена в Россию с импортными фруктами
День заповедников и нацпарков в Иркутске отметят мастер-классом и фотовыставкой
Планетарий Иркутска проводит бесплатные наблюдения Солнца и Луны
Рождественские колядки споют в краеведческом музее Иркутска
Не удержали преимущество: «Байкал-Энергия» на своем поле проиграла «Кузбассу»
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике в Иркутске пройдут с 12 по 13 января
Прогноз погоды в Иркутске: 11 января в городе -11 градусов, ветер
Пьяный братчанин зарубил топором 81-летнюю пенсионерку
ВХЛ: внук легендарного вратаря Владислава Третьяка в составе ХК «Звезда» обыграл ХК «Ермак» в Ангарске
На заливе Якоби приступили к сооружению «Иркутской Иордани»
Минздрав расторг контракт с главврачом Иркутской городской клинической больницы №1 Леонидом Павлюком
Иркутян пригласили принять участие в ежегодном сборе елок на корм животным зоосада