СЕГОДНЯ 16:27 2019-01-11T16:27:31+03:00

Подозреваемого в краже разыскивают в Иркутске. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

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Полиция просит всех, кто узнал этого мужчину, обратиться в ближайшее отделение полиции. У оперативников есть информация, что он присвоил чужие деньги.

- К нам обратился иркутянин, который рассказал, что при неустановленных обстоятельствах потерял свой телефон и банковскую карту, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – К тому моменту, как он обнаружил пропажу, неизвестные успели совершить несколько операций – покупки и переводы на сумму 45 тысяч рублей.

Оперативники проанализировали адреса магазинов, в которых расплачивались картой потерпевшего, и в одном из супермаркетов изъяли запись с камеры видеонаблюдения, на которой, предположительно, запечатлен подозреваемый.

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