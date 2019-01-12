Эшелон с танками Т-34, переданными из Лаоса в Россию, прибудет в Иркутск 14 января
14 января в Иркутск прибудет эшелон с 30 танками Т-34, которые были переданы России из Лаоса.
По морю военная техника прибыла из Лаоса во Владивосток. В Московскую область танки направляются по железной дороге. Их путь пролегает и через Иркутск.
По расписанию в понедельник в 10:00 на перроне вокзала «Иркутск-Пассажирский» состоится встреча состава.
Как уже писала «Комсомольская правда», в прошлом году Сергей Шойгу побывал в Лаосе и договорился о передачи раритетных танков, которые стояли без дела в исправном состоянии, России. За это Шойгу пообещал снизить цену на современные Т-72Б1. Лаосцы согласились.
Естественно, воевать на Т-34 никто не собирается. Их планируют использовать для парадов Победы, съемок фильмов и раздадут музеям по всей России, ведь образцов осталось очень мало.
Справка КП:
Танк Т-34 – советский средний танк времен Великой Отечественной войны. Выпускался серийно с 1940 года. В период с 1942 по 1947 год являлся основным танком РККА И ВС СССР.