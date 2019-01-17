2019-01-17T08:32:28+03:00
Происшествия

При пожаре в девятиэтажке Братска погибла женщина

По предварительной версии она уснула с не потушенной сигаретой
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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При пожаре в девятиэтажке Братска погибла женщинаПри пожаре в девятиэтажке Братска погибла женщинаФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В пожарную службу Братска поступил звонок о пожаре в одном из девятиэтажных домов, очевидцы рассказали, что горит квартира на третьем этаже. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что 10 жильцов высотки смогли покинуть здание самостоятельно. Соседи передали, что хозяйка задымленной квартиры может находиться внутри.

Входная дверь оказалась открытой, пожарные смогли быстро найти женщину, но увы, она не подавала признаков жизни. Ее тело обнаружили возле дивана, на котором остались следы прогара от не потушенной сигареты. По одной из версий, это и стало причиной случившегося пожара.

- Соседи рассказали, что она много курила, в квартире были обнаружены многочисленные окурки и три коробки сигарет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – До этого с ней уже проводили инструктаж о технике безопасности. В последний раз это было 25 декабря.

Место происшествия изучают инспекторы пожарного надзора. Точную причину случившегося установят криминалисты испытательной лаборатории.

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