2019-01-25T07:22:48+03:00
Происшествия

11 школ Иркутска получили электронные письма о минировании

По каждому случаю проводится проверка [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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11 школ Иркутска получили электронные письма о минировании. Фото: группа ДТП38Rus11 школ Иркутска получили электронные письма о минировании. Фото: группа ДТП38Rus
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В Иркутске тысячи школьников пропустили занятия. Утром, 25 января учеников 11 школ досрочно отпустили домой из-за сообщений о минировании. В администрации Иркутска сообщили подробности случившегося.

Эвакуация школы №80 в Иркутске.Видео: ДТП38RUS.Предоставлено "КП"

- Известно об 11 школах, которые получили электронные письма, после того как дети и учителя были эвакуированы, здания проверили полицейские, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Родителей учеников оповестили, школьников отпустили по домам.

В мэрии Иркутска подтвердили информацию о минировании школ №14, 21, 23, 27, 38, 39, 40, 55, 63, 69, 80. Занятия возобновят после того, как саперы дадут заключение об отсутствии угрозы. По каждому случаю будет проведена проверка.

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Из-за сообщения о минировании здания эвакуировали пациентов и врачей больницы №10 в Иркутске. На электронную почту учреждения пришло анонимное письмо.

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