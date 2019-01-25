11 школ Иркутска получили электронные письма о минировании

СЕГОДНЯ 07:22 2019-01-25T07:22:48+03:00

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В Иркутске тысячи школьников пропустили занятия. Утром, 25 января учеников 11 школ досрочно отпустили домой из-за сообщений о минировании. В администрации Иркутска сообщили подробности случившегося.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/688089" frameborder="0"></iframe> Эвакуация школы №80 в Иркутске.Видео: ДТП38RUS.Предоставлено "КП"

- Известно об 11 школах, которые получили электронные письма, после того как дети и учителя были эвакуированы, здания проверили полицейские, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Родителей учеников оповестили, школьников отпустили по домам.

В мэрии Иркутска подтвердили информацию о минировании школ №14, 21, 23, 27, 38, 39, 40, 55, 63, 69, 80. Занятия возобновят после того, как саперы дадут заключение об отсутствии угрозы. По каждому случаю будет проведена проверка.

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