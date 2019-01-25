2019-01-25T07:52:07+03:00
Происшествия

Вор-рецидивист ограбил православный храм в Братске

Из церковной лавки пропали ювелирные изделия более чем на 100 тысяч рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Вор-рецидивист ограбил православный храм в Братске.Вор-рецидивист ограбил православный храм в Братске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В полицию Братска обратился настоятель храма Сергея Радонежского. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный похитил золотые изделия из церковной лавки. Прибывшие на место сыщики обнаружили следы взлома.

Вор вскрыл металлические ставни, после чего выбив стекло, проник внутрь. Там он похитил золотые и серебряные изделия из полудрагоценных камней. Общая стоимость украденного составила более 100 тысяч рублей. Полицейские смогли установить грабителя и задержать его.

-Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сыщики выяснили, что наиболее ценные вещи вор уже успел продать. Проверив скупки и ломбарды города, ювелирные изделия удалось вернуть.

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