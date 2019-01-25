2019-01-25T11:58:29+03:00
Происшествия

Заплатила по кредитам: бухгалтер из Братска похитила более 700 тысяч рублей, чтобы отдать долги

Дело направлено в суд
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Заплатила по кредитам: бухгалтер из Братска похитила более 700 тысяч рублей, чтобы отдать долги.Заплатила по кредитам: бухгалтер из Братска похитила более 700 тысяч рублей, чтобы отдать долги.
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В Братске завершилось расследование обстоятельств хищения денег в одном из садово-огороднических товариществ. Местная жительница, руководившая финансовыми потоками фирмы, используя служебное положение, украла более 700 тысяч рублей.

Сыщики выяснили, что женщина присвоила себе членские взносы участников товарищества, которые она должна была поместить на счет объединения. Похищенные деньги она потратила на погашение кредитов.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Изначально она отрицала свою вину.С помощью каллиграфических и других экспертиз удалось собрать достаточно улик для передачи дела в суд.

Бывшему бухгалтеру грозит до 6 лет лишения свободы.

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