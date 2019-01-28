Украл 300 тысяч рублей: подрядчик из Бодайбо попался на махинациях с документами
Предприниматель из Бодайбо заключил с поселковой администрацией контракт на утилизацию отходов сноса аварийных домов. За ликвидацию 2500 кубических метров мусора он получил из местного бюджета более 300 тысяч рублей. При проверке акта о приемке работ, стало известно о многочисленных нарушениях.
Оказалось, что в отчетах бизнесмена содержится недостоверная информация. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Администрация Бодайбо обратилась в суд с иском о взыскании денег.
- По решению суда на банковские счета было наложен арест, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Также предприниматель был осужден на 1 год лишения свободы условно.
Также по решению суда с арестованных счетов был оплачен щтраф и возмещен ущерб.
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