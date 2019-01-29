Ради отдыха в Таиланде, иркутянка вернула 132 тысячи рублей долга
Перспектива лишиться отдыха на океанском побережье заставила жительницу Иркутска погасить долг по кредиту перед банком. Чтобы приставы сняли запрет на выезд из России, она заплатила 132 тысячи рублей.
В Правобережный отдел приставов Иркутска поступил исполнительный лист на 59-летнюю иркутянку. Для возврата денег с ее пенсии взимали сумму в 50%.
- Стало известно о том, что должник приобрел путевку на отдых в Таиланде, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. - В качестве дополнительной меры был ограниченно право на выезд за пределы РФ.
Чтобы не потерять возможность вырваться из зимы на теплые песчаный пляжи юго-восточного королевства, женщина полностью погасила долг перед банком, после чего благополучно улетела на отдых.
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