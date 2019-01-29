2019-01-29T07:02:35+03:00
Общество

Ради отдыха в Таиланде, иркутянка вернула 132 тысячи рублей долга

Женщина рассчиталась по кредитам
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Ради отдыха в Таиланде, иркутянка вернула 132 тысячи рублей долга.Ради отдыха в Таиланде, иркутянка вернула 132 тысячи рублей долга.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Перспектива лишиться отдыха на океанском побережье заставила жительницу Иркутска погасить долг по кредиту перед банком. Чтобы приставы сняли запрет на выезд из России, она заплатила 132 тысячи рублей.

В Правобережный отдел приставов Иркутска поступил исполнительный лист на 59-летнюю иркутянку. Для возврата денег с ее пенсии взимали сумму в 50%.

- Стало известно о том, что должник приобрел путевку на отдых в Таиланде, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. - В качестве дополнительной меры был ограниченно право на выезд за пределы РФ.

Чтобы не потерять возможность вырваться из зимы на теплые песчаный пляжи юго-восточного королевства, женщина полностью погасила долг перед банком, после чего благополучно улетела на отдых.

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