Водитель «Лэнд Крузера» выплатил 56 тысяч водителю легкового автомобиля
Из-за сильного снегопада столкнулись два автомобиля марки «Рено Логан» и «Лэнд Крузер 100», водителями которых были двое приятелей. Незадолго до аварии молодые люди разъехались по домам после встречи.
Из-за метели и гололеда «Лэнд Крузер» занесло в сугроб прямо на дороге, чего не заметил водитель легковушки. Объезжая внедорожник, «Рено Логан» врезался в автомобиль знакомого.
Инспекторы ГИБДД признали виновным в ДТП водителя машины «Лэнд Крузер 100». Родители знакомых автомобилей не сумели уладить конфликт, поэтому владелец «Рено Логан» подал иск в суд.
- Сумма ущерба составила 56 552 рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Республике Бурятия. - Суд удовлетворил требование и взыскал деньги в пользу потерпевших.
Неизвестно, остались ли молодые люди друзьями после всех разбирательств.
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ИСТОЧНИК KP.RU