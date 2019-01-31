Водитель «Лэнд Крузера» выплатил 56 тысяч водителю легкового автомобиля

СЕГОДНЯ 13:26 2019-01-31T13:26:21+03:00

В Баргузинском районе Бурятии внедорожник и легковой автомобиль столкнулись из-за плохой погоды

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Из-за сильного снегопада столкнулись два автомобиля марки «Рено Логан» и «Лэнд Крузер 100», водителями которых были двое приятелей. Незадолго до аварии молодые люди разъехались по домам после встречи.

Из-за метели и гололеда «Лэнд Крузер» занесло в сугроб прямо на дороге, чего не заметил водитель легковушки. Объезжая внедорожник, «Рено Логан» врезался в автомобиль знакомого.

Инспекторы ГИБДД признали виновным в ДТП водителя машины «Лэнд Крузер 100». Родители знакомых автомобилей не сумели уладить конфликт, поэтому владелец «Рено Логан» подал иск в суд.

- Сумма ущерба составила 56 552 рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Республике Бурятия. - Суд удовлетворил требование и взыскал деньги в пользу потерпевших.

Неизвестно, остались ли молодые люди друзьями после всех разбирательств.

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ИСТОЧНИК KP.RU