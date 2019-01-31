2019-01-31T13:26:21+03:00
Общество

Водитель «Лэнд Крузера» выплатил 56 тысяч водителю легкового автомобиля

В Баргузинском районе Бурятии внедорожник и легковой автомобиль столкнулись из-за плохой погоды
Дарья БУСЛАЕВА
Поделиться:
Водитель «Лэнд Крузера» выплатил 56 тысяч водителю легкового автомобиля.Водитель «Лэнд Крузера» выплатил 56 тысяч водителю легкового автомобиля.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Из-за сильного снегопада столкнулись два автомобиля марки «Рено Логан» и «Лэнд Крузер 100», водителями которых были двое приятелей. Незадолго до аварии молодые люди разъехались по домам после встречи.

Из-за метели и гололеда «Лэнд Крузер» занесло в сугроб прямо на дороге, чего не заметил водитель легковушки. Объезжая внедорожник, «Рено Логан» врезался в автомобиль знакомого.

Инспекторы ГИБДД признали виновным в ДТП водителя машины «Лэнд Крузер 100». Родители знакомых автомобилей не сумели уладить конфликт, поэтому владелец «Рено Логан» подал иск в суд.

- Сумма ущерба составила 56 552 рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Республике Бурятия. - Суд удовлетворил требование и взыскал деньги в пользу потерпевших.

Неизвестно, остались ли молодые люди друзьями после всех разбирательств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автомобилистка в Иркутске сбила пенсионерку и выплатила ей по решению суда более 400 тыс. рублей. Она нашла деньги после визита судебных приставов. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Просроченную вакцину нашли в медучреждениях Иркутской области
Дома с газовым оборудованием проверят в Иркутске
«Ростелеком» в Иркутской области завершил программу по обеспечению интернетом сельских больниц
Интернет-мошенники обманули двух жителей Иркутска на 220 тысяч рублей
37 ножевых ранений: два иркутянина получили по 12 лет колонии за убийство собутыльника
Автомобилистка в Иркутске сбила пенсионерку и выплатила ей по решению суда более 400 тыс. рублей
Сергей Сокол: настаиваем на поддержке муниципалитетов в вопросах организации пассажирских перевозок
Скрылся с места ДТП: в Братске ищут водителя, который сбил 63-летнюю женщину
Рабочую группу по проблеме утилизации отходов «Усольехимпрома» создадут в ЗакСобрании Иркутской области
Следственный комитет проверит обстоятельства аварии маршрутки Оса-Иркутск и КамАЗа в Иркутской области
Почти 400 семей, воспитывающих детей-инвалидов, подали заявку на ежемесячную выплату в Иркутской области
Байкальская природоохранная прокуратура обратилась к депутатам областного парламента с законотворческими инициативами
44 ледовые переправы открыты в Иркутской области