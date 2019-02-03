2019-02-03T09:07:07+03:00
Общество

Мошенники пытаются сорвать мусорную реформу в Иркутске

Они расклеивают ложные объявления с повышенными тарифами в Ленинском районе
Ольга БУЕВА
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Мошенники пытаются сорвать мусорную реформу в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации ИркутскаМошенники пытаются сорвать мусорную реформу в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска
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Ложная информация о тарифах на вывоз ТКО появилась в Иркутске. Ее размещают на информационных стендах микрорайона Ново-Ленино.

- В ней от имени главы округа Татьяны Жичиной мошенники призывают платить за коммунальную услугу крайне высокую цену, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска. - Эта листовка - очередная провокация, направленная на срыв "мусорной" реформы.

В администрации нашего города напомнили, что 1 января 2019 года выбрали компанию, которая будет собирать и вывозить мусор в областном центре.

На обслуживание компании переданы 2384 контейнерные площадки в Иркутске и Иркутском районе. Все отходы вывозят на лицензированный городской полигон. Формула расчета стоимости услуги для населения такая: общая площадь жилого помещения*522,89*0,085/12, где тариф составляет 522,89 рубля/м3, а норматив 0,085 рубля/м2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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