Мошенники пытаются сорвать мусорную реформу в Иркутске
Ложная информация о тарифах на вывоз ТКО появилась в Иркутске. Ее размещают на информационных стендах микрорайона Ново-Ленино.
- В ней от имени главы округа Татьяны Жичиной мошенники призывают платить за коммунальную услугу крайне высокую цену, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска. - Эта листовка - очередная провокация, направленная на срыв "мусорной" реформы.
В администрации нашего города напомнили, что 1 января 2019 года выбрали компанию, которая будет собирать и вывозить мусор в областном центре.
На обслуживание компании переданы 2384 контейнерные площадки в Иркутске и Иркутском районе. Все отходы вывозят на лицензированный городской полигон. Формула расчета стоимости услуги для населения такая: общая площадь жилого помещения*522,89*0,085/12, где тариф составляет 522,89 рубля/м3, а норматив 0,085 рубля/м2.
ИСТОЧНИК KP.RU