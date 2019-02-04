СЕГОДНЯ 14:50 2019-02-04T14:50:44+03:00

Правый берег реки Ушаковка в Иркутске благоустроят в 2019 году. Фото: макет возможного обустройства набережной реки Ушаковка. Пресс-служба администрации Иркутска.

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В Иркутске прошли очередные общественные слушания, посвященные обустройству городского пространства. На этот раз, темой обсуждения стало развитие правого берега реки Ушаковка. Участие во встрече приняли представители администрации Иркутска, клуба молодых архитекторов, градостроительной школы, общественных организаций, союза велотранспорта и активные жители города.

Перед собравшимися стояла цель – создать безопасную и комфортную набережную для жителей Куйбышевского района, где еще нет подобных общественных пространств для отдыха и занятия спортом. Разработкой дизайн-проекта занимается клуб молодых архитекторов совместно с градостроительной школой. Их ключевая идея состоит в том, чтобы сделать будущую набережную центром притяжения молодежи.

- Было предложено создать велодорожки, которые станут частью общегородского маршрута и площадки с арт-объектами, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Планируется создать инсталляцию в честь купца Ушакова, который в конце XVII века поставил на этом месте мельницу на берегу реки.

Местные жители также предложили дополнить набережную спортивной площадкой для всех возрастных категорий. Все предложения были сделаны с учетом потребностей маломобильных иркутян.

ИСТОЧНИК KP.RU