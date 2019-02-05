2019-02-05T11:41:56+03:00
Общество

Ледовая переправа на Ольхон 2019 открыта

Запущена зимняя дорога «Куркут-Иркутская губа»
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Ледовая переправа на Ольхон 2019 открыта.Ледовая переправа на Ольхон 2019 открыта.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Инспекторы МЧС, ГИБДД и представители администрации Ольхонского района приняли к эксплуатации ледовую переправу, которая связала остров с «Большой землей». После того как были произведены контрольные замеры толщины льда и установлены разметочные вешки со светоотражающей поверхностью, они первыми проехали до Ольхона и обратно. Лично проверив соответствие зимника требованиям безопасности.

Новая переправа стала самой протяженной ледовой дорогой в Иркутской области. В этом году ее длина более 10 километров. Планируется, что по ней будут завозить все необходимое для местных жителей, а в обратном направлении вывозить отходы. До открытия зимника связь с «Большой землей» поддерживали шесть катеров на воздушной подушке.

- Толщина льда варьирует от 60 до 93 сантиметров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – По нему разрешен проезд грузовиков массой до 10 тонн. Самовольный выезд может быть опасен и категорически запрещен.

Водителям напоминают, что максимальная допустимая скорость движения не должна превышать 10 километров в секунду. На местах выезда к переправе установлены щиты со спасательными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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