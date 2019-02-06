2019-02-06T04:00:49+03:00
Звезды

Первый теневой спектакль покажут в Театре кукол Иркутска

Премьера в «Аистенке» состоится 8 февраля
Мария КНЯЗЕВА
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Премьера в «Аистенке» состоится 8 февраля. Фото: Правительство Иркутской областиПремьера в «Аистенке» состоится 8 февраля. Фото: Правительство Иркутской области
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Театр кукол «Аистенок» приготовил для иркутян от шести лет новый спектакль «Иван-царевич и Василиса». Его особенность в том, что он поставлен в технике древнекитайского театра пёстрых теней. Для постановки был приглашен режиссер из Красноярска Александр Хромов. Он же написал и пьесу, в основе – сказка «Царевна-лягушка». Это будет объединение вековых традиций и современных технологий.

- Мифологическая составляющая истории – предания и верования древних славян. Эти линии в ткани спектакля переплетаются и дополняют друг друга, придавая сказке глубокий смысл: всё в этом мире связано общей судьбой, - рассказали пресс-службе Правительства Иркутской области в театре «Аистенок». - Прозрачные цветные образы спектакля предстают перед зрителями на блюдечке с голубой каёмочкой.

Спектакль удалось поставить в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Благодаря нему в театр приезжают приглашенные режиссеры и художники. Так в 2019 году в рамках этого проекта у «Аистенка» запланированы еще несколько постановок: «Маленький большой друг» по сказке Уильяма Стайга для детей от 6 лет и «Старик и море» по повести Эрнеста Хемингуэя для взрослых зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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