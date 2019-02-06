2019-02-06T04:45:17+03:00
Спорт

Чемпионат и первенство СФО по тайскому боксу пройдут в Иркутске

Вход зрителям на соревнования свободный
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: Федерация тайского бокса Иркутской областиФото: Федерация тайского бокса Иркутской области
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Во Дворце спорта «Труд» с 7 по 9 февраля пройдут чемпионат и первенство СФО по тайскому боксу. Побороться за звание лучшего приедут 150 спортсменов из Томской, Омской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей, Красноярского края и республики Бурятия. Выступать будут в разном весе - от 42 кг и свыше 91 - и в разных возрастных категориях – от 16 и старше.

- Сильнейшие тайбоксеры у нас из Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского, - рассказал пресс-службе Минспорта Иркутской области президент Иркутской областной федерации тайского бокса Николай Сергеев. – Но и от спортсменов из других муниципальных образований Приангарья мы также ждем побед.

По итогам этого турнира тайбоксеры могут получить путевки на чемпионат и первенство России по тайскому боксу, которые в конце марта пройдут в Перми. А совсем юные бойцы смогут попасть на спартакиаду под эгидой Российского Союза боевых искусств.

КОНКРЕТНО

7 февраля – с 12.00 предварительные бои

8 февраля – с 12.00 полуфинальные поединки

9 февраля – финал!

ИСТОЧНИК KP.RU

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