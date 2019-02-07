2019-02-07T03:28:00+03:00
Общество

Литературно-исторические чтения «Сибиряки под Сталинградом» пройдут в Иркутске

Текст прочтут сотрудники Краеведческого музея
Мария КНЯЗЕВА
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Литературно-исторические чтения «Сибиряки под Сталинградом» пройдут в Иркутске.Фото: Иркутский краеведческий музейЛитературно-исторические чтения «Сибиряки под Сталинградом» пройдут в Иркутске.Фото: Иркутский краеведческий музей
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Завтра, 8 февраля, в Иркутском краеведческом музее пройдут литературно-исторические чтения «Сибиряки под Сталинградом». Встреча посвящена 76-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

- Художественная композиция составлена на основе книги воспоминаний «Лихолетье» писателя-фронтовика из Братска Иннокентия Черемных, - рассказали в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея. - Текст прочтут сотрудники отдела истории.

Также на чтениях посетители смогут посмотреть выставку «Горячий снег Сталинграда» из московского Музея Победы на Поклонной горе. Но только в электронном варианте. Событие запланировано в рамках проекта «Территория Победы». Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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