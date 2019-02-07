2019-02-07T07:05:23+03:00
Общество

Житель Ангарска отсудил 161 тысячу рублей за упавшее на его автомобиль дерево

К счастью, никто из находившихся в машине людей не пострадал
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Житель Ангарска отсудил 161 тысячу рублей за упавшее на его автомобиль деревоЖитель Ангарска отсудил 161 тысячу рублей за упавшее на его автомобиль деревоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Ангарске местный житель подал в суд на городскую администрацию за упавшее дерево. Мужчина ехал за рулем своего автомобиля «Toyota Corolla» по улице Иркутская, как вдруг раздался треск и придорожное дерево рухнуло на иномарку. Перепуганные люди выскочили из машины, не веря в свое счастье, никто из них не пострадал. А вот легковушке повезло меньше, независимые эксперты оценили ее ремонт в 10 тысяч рублей.

Мужчина выяснил, что дерево росло на муниципальной земле и значит, принадлежало администрации Ангарска. Но там отказались возместить расходы, тогда водителю пришлось подать в суд на мэрию.

- Исковые требования были удовлетворены, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Администрацию города обязали возместить ущерб, судебные расходы и услуги адвоката.

Общая сумма выплат составила 161 тысячу рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ангарске водитель сбил школьника и скрылся с места ДТП. Полицейские смогли установить его личность и задержать. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Тотальный диктант»-2019: в Иркутске стартуют бесплатные курсы русского языка
Карантин по гриппу и ОРВИ 2019: в Иркутском районе школы останутся закрытыми до 12 февраля
Жителя Усть-Кута трижды поймали пьяным за рулем
Первые двести работ заявлены на конкурс «Ростелекома» для журналистов и блогеров
Фестиваль ледовых скульптур на Байкале: 23 февраля- футбольный матч, 2 марта - праздничное открытие
Первенство СФО по греко-римской борьбе: у спортсменов Иркутской области 4 медали
Организатора «черных лесорубов» в Иркутске приговорили к 3,5 годам лишения свободы
Чемпионат России по волейболу: «Ангара» из Иркутска обыграла «Олимп-2» из Новосибирска
Литературно-исторические чтения «Сибиряки под Сталинградом» пройдут в Иркутске
«Байкал-Энергия» обыграла красногорский «Зоркий»
Прогноз погоды в Иркутске: 7 февраля днем -24, по до -37
В Иркутске поймали девушку, которая возле банкомата украла конверт с деньгами
Под Иркутском в приюте для животных произошел пожар
В Иркутской области сортировкой мусора могут заняться заключенные
Делегация Совета Федерации работает в Иркутской области
Сибиряка, перевозившего 10 килограммов наркотиков, осудили на 4 года
Для восстановления теплоснабжения в поселке Юрты Тайшетского района привезли тепловые пушки
Более 150 тысяч рублей украли интернет-мошенники у жителей Иркутской области