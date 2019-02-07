Житель Ангарска отсудил 161 тысячу рублей за упавшее на его автомобиль дерево
В Ангарске местный житель подал в суд на городскую администрацию за упавшее дерево. Мужчина ехал за рулем своего автомобиля «Toyota Corolla» по улице Иркутская, как вдруг раздался треск и придорожное дерево рухнуло на иномарку. Перепуганные люди выскочили из машины, не веря в свое счастье, никто из них не пострадал. А вот легковушке повезло меньше, независимые эксперты оценили ее ремонт в 10 тысяч рублей.
Мужчина выяснил, что дерево росло на муниципальной земле и значит, принадлежало администрации Ангарска. Но там отказались возместить расходы, тогда водителю пришлось подать в суд на мэрию.
- Исковые требования были удовлетворены, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Администрацию города обязали возместить ущерб, судебные расходы и услуги адвоката.
Общая сумма выплат составила 161 тысячу рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU