Из-за морозов конькобежные соревнования «Лед надежды нашей» вновь перенесены

СЕГОДНЯ 04:24 2019-02-08T04:24:51+03:00

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Морозы вносят свои коррективы во все сферы жизни иркутян. Так, всероссийские соревнования «Лед нашей надежды» вновь перенесли. Дату проведения меняют уже второй раз.

- Соревнования пройдут не 10, а 17 февраля, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

Напомним, в турнире могут участвовать и спортсмены, и любители на любой форме коньков. Регистрация на месте соревнования с 08.30 до 11.00. С собой нужно взять паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске от врача, полис страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев.

Старты начнутся в 11.00. Для учеников 1-5 класс дистанция – 50 метров, для остальных: старшеклассников и взрослых иркутян – 100.

ИСТОЧНИК KP.RU