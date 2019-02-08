Из-за морозов конькобежные соревнования «Лед надежды нашей» вновь перенесены
Морозы вносят свои коррективы во все сферы жизни иркутян. Так, всероссийские соревнования «Лед нашей надежды» вновь перенесли. Дату проведения меняют уже второй раз.
- Соревнования пройдут не 10, а 17 февраля, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.
Напомним, в турнире могут участвовать и спортсмены, и любители на любой форме коньков. Регистрация на месте соревнования с 08.30 до 11.00. С собой нужно взять паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске от врача, полис страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев.
Старты начнутся в 11.00. Для учеников 1-5 класс дистанция – 50 метров, для остальных: старшеклассников и взрослых иркутян – 100.
ИСТОЧНИК KP.RU