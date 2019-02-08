СЕГОДНЯ 07:31 2019-02-08T07:31:38+03:00

Чтобы не лишиться Мерседеса, жительница Иркутска выплатила миллион рублей. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Деньги пойдут в счет погашения кредита перед банком

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Любишь кататься – погаси долги. 1 миллион рублей заплатила жительница Иркутска, чтобы спасти свой автомобиль марки Мерседес Бенц Е 300 от ареста. Решением Кировского районного суда областного центра она должна была уплатить задолженность в пользу банковской организации.

- О возбуждении исполнительного производства женщину уведомил пристав-исполнитель и предупредил, что в случае неисполнения судебного решения будут приняты меры, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Ее предупредили, чтонемецкий четырехколесный друг автомобиль будет арестован, а затем выставлен на продажу, деньги от которой пойдут в счет погашения кредита.

Не желая переходить в разряд пешеходов, иркутянка нашла необходимую сумму и погасила долги по кредиту перед банком.

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ИСТОЧНИК KP.RU