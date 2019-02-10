СЕГОДНЯ 08:11 2019-02-10T08:11:35+03:00

Река Ангара вышла из берегов, подтопив дорогу в садоводстве под Иркутском. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Изменить размер текста: A A

На станции Батарейная, под Иркутском из берегов вышла река Ангара. Это произошло в районе дачного садоводства «Ангара». Сами участки не пострадали, подтопило лишь дорогу.

- На месте работают два экипажа ДПС, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Они регулируют дорожное движение в ручном режиме и перенаправляют транспортные потоки. Мы уже проинформировали происшествии коммунальные службы. Вскоре последствия устранят.

Добавим, что движение на подтопленном участке дороги не интенсивное. После того, как вода замерзнет, садоводы спокойно смогут проехать к своим дачным участкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ольхонском районе сотрудники полиции поймали водителя, незаконно перевозившего пассажиров.

Оказалось, у водителя не было государственной регистрации, он перевозил пассажиров в качестве индивидуального предпринимателя. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU