Река Ангара вышла из берегов, подтопив дорогу в садоводстве под Иркутском
На станции Батарейная, под Иркутском из берегов вышла река Ангара. Это произошло в районе дачного садоводства «Ангара». Сами участки не пострадали, подтопило лишь дорогу.
- На месте работают два экипажа ДПС, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Они регулируют дорожное движение в ручном режиме и перенаправляют транспортные потоки. Мы уже проинформировали происшествии коммунальные службы. Вскоре последствия устранят.
Добавим, что движение на подтопленном участке дороги не интенсивное. После того, как вода замерзнет, садоводы спокойно смогут проехать к своим дачным участкам.
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ИСТОЧНИК KP.RU